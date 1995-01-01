Адаптер Caisi NP-FW50-TC, (каплер) для камер с Sony NP-FW50 с выходом USB-C
Код товара:УТ-00093817
Артикул:CS-NP-FW50-TC
Товар не найден
Описание
Адаптер питания Caisi CS-NP-FW50-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных и цифровых камер Sony. Устройство заменяет аккумулятор NP-FW50, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C.
Технические характеристики: вход 100-240V~50/60Hz 1.0A Max, выход 8.0V=3.0A (24W). Толстый медный провод обеспечивает низкое сопротивление и отличную проводимость без нагрева.
Совместимость: Sony Alpha 7/7R/7S series, A5000/A5100/A6000/A6100/A6300/A6400/A6500, NEX series, RX10/RX10M2/M3/M4, a33/a35/a37/a55/a3000.
Длина кабеля: 1 метр (гибкий спиральный провод). Размеры: 31.8×45.4×18.4мм. Вес: 36.8г.
Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи таймлапсов и студийной работы.
В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C.