Адаптер Caisi NP-FW50-TC, (каплер) для камер с Sony NP-FW50 с выходом USB-C



Код товара: УТ-00093817 Артикул: CS-NP-FW50-TC Код товара: УТ-00093817 Артикул: CS-NP-FW50-TC Адаптер питания Caisi NP-FW50-TC (каплер) обеспечивает непрерывное питание камер Sony от сети USB-C, заменяя аккумулятор NP-FW50. Выходная мощность 8V/3A (24W), толстый медный провод с низким сопротивлением не нагревается при работе, кабель длиной 1м. Вес всего 36.8г, компактные размеры 31.8×45.4×18.4мм, полная совместимость с камерами Sony Alpha/NEX/RX10. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания Caisi CS-NP-FW50-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных и цифровых камер Sony. Устройство заменяет аккумулятор NP-FW50, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C. Технические характеристики: вход 100-240V~50/60Hz 1.0A Max, выход 8.0V=3.0A (24W). Толстый медный провод обеспечивает низкое сопротивление и отличную проводимость без нагрева. Совместимость: Sony Alpha 7/7R/7S series, A5000/A5100/A6000/A6100/A6300/A6400/A6500, NEX series, RX10/RX10M2/M3/M4, a33/a35/a37/a55/a3000. Длина кабеля: 1 метр (гибкий спиральный провод). Размеры: 31.8×45.4×18.4мм. Вес: 36.8г. Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи таймлапсов и студийной работы. В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C. Видео Наш обзор

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