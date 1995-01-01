Аккумулятор Caisi NP-F570H — мощное решение для питания профессионального видеооборудования. Литий-ионная батарея повышенной емкости 3500mAh (7.4V) обеспечивает длительную работу видеокамер, LED-панелей, мониторов и электрических слайдеров.

Встроенный порт USB-C (5V/1A) позволяет заряжать аккумулятор всего за 2.3 часа от пауэрбанка или адаптера, также возможна зарядка в стандартном ЗУ за 4 часа. Использование импортных элементов LG гарантирует надежность и долговечность.

Полная декодировка чипа обеспечивает точное отображение уровня заряда на дисплее устройства без ошибок. Предусмотрена защита от переразряда (4.5-7.5A), напряжение отсечки 5V.