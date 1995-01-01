L-образная площадка Caisi FJ0011A, с деревянным хватом для Fujifilm X-E5, черная
Код товара:УТ-00093845
Артикул:ID:FJ0011A
Товар не найден
Характеристики
Тип товараL-площадки
Описание
L-образная площадка Caisi FJ0011A — стильный и функциональный аксессуар для беззеркальной камеры Fujifilm X-E5. Конструкция сочетает прочный сплав с черным покрытием и эргономичную рукоятку из дерева с выраженной текстурой, придающую камере премиальный внешний вид.
Точная подгонка под корпус Fujifilm X-E5 гарантирует надежную фиксацию без люфтов. Противоскользящие вставки на основании предотвращают случайное смещение камеры. Резьбовое отверстие и дополнительные монтажные точки расширяют возможности крепления аксессуаров.
Деревянный хват не только улучшает эргономику, но и снижает усталость руки при длительной съемке с рук. Идеальное решение для фотографов, ценящих сочетание функциональности, надежности и эстетики.