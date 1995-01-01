L-образная площадка Caisi FJ0011A — стильный и функциональный аксессуар для беззеркальной камеры Fujifilm X-E5. Конструкция сочетает прочный сплав с черным покрытием и эргономичную рукоятку из дерева с выраженной текстурой, придающую камере премиальный внешний вид.

Точная подгонка под корпус Fujifilm X-E5 гарантирует надежную фиксацию без люфтов. Противоскользящие вставки на основании предотвращают случайное смещение камеры. Резьбовое отверстие и дополнительные монтажные точки расширяют возможности крепления аксессуаров.