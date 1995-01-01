Адаптер Caisi EN-EL15C-TC, (каплер) для камер с Nikon EN-EL15C с выходом USB-C



Код товара: УТ-00093824 Артикул: CS-EN-EL15C-TC Код товара: УТ-00093824 Артикул: CS-EN-EL15C-TC Адаптер питания Caisi EN-EL15C-TC (каплер) обеспечивает непрерывное питание камер Nikon от сети USB-C, заменяя аккумулятор EN-EL15C. Выходная мощность 8V/3A (24W), кабель длиной 1м, полная совместимость с камерами Nikon Z6/Z7/Z5/D850/D780/D750/D810 и другими моделями. Вес всего 31.7г, компактные размеры 39.2×55.3×20мм, идеальное решение для длительной видеосъемки, стримов и студийной работы. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания Caisi CS-EN-EL15C-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных и зеркальных камер Nikon. Устройство заменяет аккумулятор EN-EL15C, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C. Технические характеристики: вход 100-240V~50/60Hz 1.0A Max, выход 8.0V=3.0A (24W). Полная совместимость с камерами Nikon D850, D500, D780, D810, D7500, D7200, D7100, D7000, D750, D600, D610, Z6, Z6II, Z7II, Z7, Z5. Длина кабеля: 1 метр. Размеры: 39.2×55.3×20мм. Вес: 31.7г. Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи таймлапсов, конференций и студийной работы. Больше никаких разряженных аккумуляторов в самый неподходящий момент! В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C. Видео Наш обзор

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