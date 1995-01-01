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Адаптер Caisi EN-EL15C-TC, (каплер) для камер с Nikon EN-EL15C с выходом USB-C

Код товара:УТ-00093824
Артикул:CS-EN-EL15C-TC

Товар не найден

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Описание

Адаптер питания Caisi CS-EN-EL15C-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных и зеркальных камер Nikon. Устройство заменяет аккумулятор EN-EL15C, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C.
Технические характеристики: вход 100-240V~50/60Hz 1.0A Max, выход 8.0V=3.0A (24W). Полная совместимость с камерами Nikon D850, D500, D780, D810, D7500, D7200, D7100, D7000, D750, D600, D610, Z6, Z6II, Z7II, Z7, Z5.
Длина кабеля: 1 метр. Размеры: 39.2×55.3×20мм. Вес: 31.7г.
Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи таймлапсов, конференций и студийной работы. Больше никаких разряженных аккумуляторов в самый неподходящий момент!
В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C.