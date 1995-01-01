Клетка Caisi C0002A разработана специально для беззеркальной камеры Canon EOS R8. Изготовлена из авиационного алюминиевого сплава, вес составляет всего 164г. Размеры: 147×42×110мм.

Конструкция включает двойную систему фиксации для стабильности, множественные резьбовые отверстия 1/4" и 3/8", холодный башмак, отверстия для плечевого ремня. Противоскользящие резиновые накладки обеспечивают надежный хват. Магнитный ключ в комплекте. Точная подгонка не перекрывает доступ к портам, аккумулятору, карте памяти и элементам управления. Цвет: черный. Идеальное решение для видеографов и влогеров, работающих с камерой Canon EOS R8.