Адаптер Caisi BLK22-TC, (каплер) для камер с Panasonic BLK22-TC с выходом USB-C
Код товара:УТ-00093823
Артикул:CS-BLK22-TC
Товар не найден
Описание
Адаптер питания Caisi BLK22-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных камер Panasonic LUMIX. Устройство заменяет аккумулятор BLK22, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C.
Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи конференций, стримов и студийной работы. Больше никаких разряженных аккумуляторов в самый неподходящий момент!
В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C.