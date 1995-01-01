Адаптер Caisi BLK22-TC, (каплер) для камер с Panasonic BLK22-TC с выходом USB-C



Код товара: УТ-00093823 Артикул: CS-BLK22-TC Код товара: УТ-00093823 Артикул: CS-BLK22-TC Адаптер питания Caisi BLK22-TC (каплер) обеспечивает непрерывное питание камер Panasonic от сети USB-C, заменяя аккумулятор BLK22. Идеальное решение для длительной видеосъемки, стримов и студийной работы без риска разряда батареи. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания Caisi BLK22-TC — профессиональный каплер (муляж аккумулятора) для беззеркальных камер Panasonic LUMIX. Устройство заменяет аккумулятор BLK22, обеспечивая непрерывное питание от внешнего источника через порт USB-C. Идеальное решение для длительной видеосъемки, прямых трансляций, записи конференций, стримов и студийной работы. Больше никаких разряженных аккумуляторов в самый неподходящий момент! В комплекте: адаптер-каплер с встроенным кабелем USB-C. Видео Наш обзор

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