Аккумулятор Caisi NP-FZ100 ULTRA емкостью 2600mAh (7.2V) со встроенным портом USB-C (5V/Max 2.2A) обеспечивает быструю зарядку всего за 2.63 часа напрямую от пауэрбанка или адаптера. Полная совместимость с камерами Sony A7 IV, A7R IV, A7R V, A1, A9, A6700, A6600, A7C, FX3. Поддерживает зарядку как через Type-C, так и в оригинальном зарядном устройстве (2.5 часа).

Корпус из прочного композита PC+ABS, вес 80г, размеры 38.8×51.8×22.7мм. Высокоплотные элементы питания, трехуровневая защита, соответствие стандарту GB31241-2014. LED-индикатор: красный — зарядка, зеленый — полный заряд. Идеальное решение для профессиональных фотографов и видеографов, нуждающихся в надежном запасе питания и удобстве зарядки в полевых условиях без необходимости носить внешнее ЗУ!