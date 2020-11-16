Картридж Cactus CS-CE741AR голубой для HP CLJ Pro CP5220/CP5221 (7300стр.) (состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00046597
Артикул : б/у-П72 К 2020-11-16
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
600 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней.
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Описание
Код товара: 111596
для лазерного принтера
цвет: Голубой
производитель принтера: HP
ресурс 7000 страниц
Состояние : Новый
Комплектация: Полная.
Гарантия 90 дней.