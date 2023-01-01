Описание

Фильтры B+W 007 Clear - полностью прозрачные светофильтры, которые не вносят ни малейшего влияния на цветовой баланс изображения. Такие фильтры используются в качестве чисто защитных. Благодаря твердому просветляющему покрытию MRC nano фильтр не царапается, обладает повышенной стойкостью к ударам, а также отталкивает от своей поверхности грязь, воду, жир и прочие жидкости. Капли дождя, попав на такой фильтр, не растекаются по нему, а быстро скатываются, не оставляя за собой следов. Помимо защитного слоя покрытие MRC Nano имеет также по 7 просветляющих слоев с каждой стороны (итого 14 + 2 защитных), обеспечивающих общую светопропускаемость более 99.5% и предотвращающих возникновение нежелательных ореолов и бликов.

Еще одним преимуществом фильтров B+W 007 Clear является сверхтонкая латунная оправа XS-Pro Digital, которая не закисает в резьбе объектива (в отличие от алюминиевых) и позволяет использовать даже сверхширокоугольную оптику (вплоть до 18 мм в 35-мм эквиваленте) без дополнительного виньетирования. Наконец, все фильтры B+W изготавливаются в Германии на заводе Schneider-Kreuznach из оптического стекла высшего качества от Schott AG.