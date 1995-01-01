Светофильтры B+W Käsemann High Transmission (HTC) изготавливаются с помощью нового поколения поляризационной пленки с высокой светопропускаемостью. В то время как обычный поляризационный фильтр снижает пропускание света примерно на 2-3 ступени экспозиции, фильтры B+W Käsemann HTC снижают его всего на 1-1.5 ступени, позволяя избавляться от бликов даже при довольно слабом освещении, без ощутимого увеличения выдержки.

T-Pro – новый вид оправы, представленный Schneider Kreuznach в начале 2020 года. От XS-Pro отличается еще более тонким профилем, который позволяет использовать светофильтры даже на сверхширокоугольных объективах (от 18 мм в 35-мм эквиваленте). Матовая краска цвета титана обеспечивает фильтру уникальный внешний вид, не создавая при этом бликов. Материал оправы – латунь. Специальное покрытие резьбы делает закручивание и скручивание фильтра максимально гладким. Как и другие фильтры линейки B+W, данные фильтры изготавливаются в Германии из высококачественного стекла производства Schott AG. Просветляющее покрытие: MRC nano, коэффициент пропускания света: 99.5%. Твердый верхний слой устойчив к появлению царапин и обладает олеофобными свойствами: меньше загрязняется, легче чистится.

Производитель: Schneider Optische Werke GmbH (Германия).

* При использовании поляризационного фильтра в пейзаже лучшие результаты достигаются при съемке под углом 90° к солнцу. Не рекомендуется использовать сверхширокоугольные объективы (шире 28 мм) и панорамную съемку, в противном случае будет заметен эффект неравномерной поляризации неба.