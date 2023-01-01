Описание

T-Pro – новый вид оправы, представленный Schneider Kreuznach в начале 2020 года. От XS-Pro отличается еще более тонким профилем, который позволяет использовать светофильтры даже на сверхширокоугольных объективах (от 18 мм в 35-мм эквиваленте). Матовая краска цвета титана обеспечивает фильтру уникальный внешний вид, не создавая при этом бликов. Материал оправы – латунь. Специальное покрытие резьбы делает закручивание и скручивание фильтра максимально гладким. Как и другие фильтры линейки B+W, данные фильтры изготавливаются в Германии из высококачественного стекла производства Schott AG. Просветляющее покрытие: MRC nano, коэффициент пропускания света: 99.5%. Твердый верхний слой устойчив к появлению царапин и обладает олеофобными свойствами: меньше загрязняется, легче чистится.

Как можно видеть из графика, фильтры B+W 010 UV-Haze прозрачны для всего диапазона видимого света (длина волны от 400 до 800 нм), при этом они ограниченно пропускают и самую ближнюю часть УФ диапазона (от приблизительно 80% для света с длиной волны 380 нм до 0% для 350 нм). Остальной УФ они полностью блокируют, устраняя голубоватую дымку, характерную для съемки удаленных объектов в солнечный день. Кроме того, благодаря цветовой нейтральности, фильтры B+W 010 UV-Haze принято использовать для защиты передней линзы от грязи и механических повреждений (царапин, потертостей).

Среди фотографов фильтры B+W считаются буквально эталоном качества.