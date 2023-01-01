Описание

T-Pro – новый вид оправы, представленный Schneider Kreuznach в начале 2020 года. От XS-Pro отличается еще более тонким профилем, который позволяет использовать светофильтры даже на сверхширокоугольных объективах (от 18 мм в 35-мм эквиваленте). Матовая краска цвета титана обеспечивает фильтру уникальный внешний вид, не создавая при этом бликов. Материал оправы – латунь. Специальное покрытие резьбы делает закручивание и скручивание фильтра максимально гладким. Как и другие фильтры линейки B+W, данные фильтры изготавливаются в Германии из высококачественного стекла производства Schott AG. Просветляющее покрытие: MRC nano, коэффициент пропускания света: 99.5%. Твердый верхний слой устойчив к появлению царапин и обладает олеофобными свойствами: меньше загрязняется, легче чистится.

Как можно видеть из графика, фильтры B+W 007 Clear абсолютно прозрачны для всего диапазона видимого света. Они захватывают даже ближний диапазон ультрафиолетового излучения (350-400 нм), пропуская более 90% света от 380 мм, что находится даже ниже границы распознавания для большинства людей, но позволяет максимально точно передавать глубокие фиолетовые оттенки (на границе с черным). Этим они немного отличаются от UV фильтров B+W серии 010.

Среди фотографов фильтры B+W считаются буквально эталоном качества.