Оригинальный чехол B+W Schneider Kreuznach для светофильтров диаметром до 52 мм. Выполнен из плотного нейлона с водоотталкивающей пропиткой, закрывается на «липучку». В прозрачном окошке можно разместить карточку с названием фильтра для удобства организации. Размер: 11.5 х 11.5 см.
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