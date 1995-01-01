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Чехол B+W для светофильтра до 52 мм, 11.5 х 11.5 см

  • Schneider 11.5 х 11.5 см, до 52 мм
  • Schneider 11.5 х 11.5 см, до 52 мм
  • Schneider 11.5 х 11.5 см, до 52 мм
  • Schneider 11.5 х 11.5 см, до 52 мм
  • Schneider 11.5 х 11.5 см, до 52 мм
  • Schneider 11.5 х 11.5 см, до 52 мм
  • Schneider 11.5 х 11.5 см, до 52 мм
Код товара:УТ-00064489
Артикул:1095253

Товар не найден

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Описание

Оригинальный чехол B+W Schneider Kreuznach для светофильтров диаметром до 52 мм. Выполнен из плотного нейлона с водоотталкивающей пропиткой, закрывается на «липучку». В прозрачном окошке можно разместить карточку с названием фильтра для удобства организации. Размер: 11.5 х 11.5 см.