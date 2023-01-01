Оригинальный чехол B+W Schneider Kreuznach для светофильтров диаметром до 52 мм. Выполнен из плотного нейлона с водоотталкивающей пропиткой, закрывается на «липучку». В прозрачном окошке можно разместить карточку с названием фильтра для удобства организации. Размер: 11.5 х 11.5 см.