Чехол для светофильтра B+W Schneider 11.5 х 11.5 см, до 52 мм
Код товара : УТ-00064489
Артикул : 1095253
890 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.028
Описание
Оригинальный чехол B+W Schneider Kreuznach для светофильтров диаметром до 52 мм. Выполнен из плотного нейлона с водоотталкивающей пропиткой, закрывается на «липучку». В прозрачном окошке можно разместить карточку с названием фильтра для удобства организации. Размер: 11.5 х 11.5 см.