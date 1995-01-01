ND фильтр B+W серии 810 снижает светопропускаемость на целых 10 ступеней экспозиции, что позволяет снимать с длительной выдержкой в ясный солнечный день, сглаживая движение воды в фонтанах, морскую рябь, перемещение людей и машин на улицах. Такие фильтры обычно используются в архитектурной и пейзажной съемке. Для фильтров высокой плотности крайне важно, чтобы все волны видимого диапазона света отфильтровывались в одинаковой степени, не вызывая цветового сдвига. Как можно видеть из графиков, B+W это удается.

Благодаря твердому просветляющему покрытию MRC nano фильтр не царапается, обладает повышенной стойкостью к ударам, а также отталкивает от своей поверхности грязь, воду, жир и прочие жидкости. Капли дождя, попав на такой фильтр, не растекаются по нему, а быстро скатываются, не оставляя за собой следов. Под защитным слоем покрытия MRC Nano располагается еще по 7 просветляющих слоев с каждой стороны (итого 14 + 2 защитных), что предотвращает возникновение нежелательных ореолов и бликов при ярком боковом или контровом свете.

В фильтрах B+W используется качественное минеральное оптическое стекло производства Schott AG. B+W (Schneider) также остается одним из немногих брендов, кто продолжает использовать латунные оправы вместо более дешевых алюминиевых. Латунь обладает большей термостабильностью, а ее гладкая поверхность гарантирует легкое завинчивание фильтра в резьбу объектива, латунные оправы практически никогда не «закисают» в резьбе.

В 2021 году B+W решила сделать свою линейку фильтров более простой для понимания. Теперь все фильтры разбиты на 3 серии: T-Pro, Master и Basic.

Серия Basic отличается чуть более толстыми оправами (продолжение оправ F-Pro) и более простым покрытием MRC (Multi Resistant Coating). Отличие между MRC и MRC nano покрытиями заключается в том, что MRC nano лучше отталкивает воду и грязь: капля воды на таком покрытии сохраняет практически сферическую форму и моментально скатывается со стекла при его наклоне. Покрытие MRC также отталкивает воду, но делает это менее эффективно. Некоторые фильтры серии Basic используют однослойное просветляющее покрытие Е (светопропускаемость около 96%).

Серия Master – это тонкие оправы (продолжение оправ XS-Pro), из покрытий используется только MRC nano.

Серия T-Pro – это премиальная серия с еще более тонкими оправами из титана, из просветляющих покрытий используется только MRC nano. Кроме того, оправа внешне выделяется своей матовой серебристой поверхностью.

Производитель: Schneider Optische Werke GmbH (Германия).