Светофильтр B+W MASTER 806 ND MRC nano 82mm, 1.8
Код товара:УТ-00070434
Артикул:1101583
Товар не найден
Характеристики
Тип фильтраND (нейтральной плотности)
Размер, мм82
Описание
Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе MASTER, имеет многослойное просветление MRC nano. MRC - многослойное покрытие стекла с обеих сторон (7+1) гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин, а дополнительный внешний слой базируется на Nano технологии «эффект лотоса» и обеспечивает еще большую эффективность использования.
Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).