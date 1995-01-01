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Светофильтр B+W MASTER 806 ND MRC nano 72mm, 1.8

  • MASTER 806 ND MRC nano 72mm, 1.8
  • MASTER 806 ND MRC nano 72mm, 1.8
  • MASTER 806 ND MRC nano 72mm, 1.8
  • MASTER 806 ND MRC nano 72mm, 1.8
  • MASTER 806 ND MRC nano 72mm, 1.8
  • MASTER 806 ND MRC nano 72mm, 1.8
  • MASTER 806 ND MRC nano 72mm, 1.8
Код товара:УТ-00070432
Артикул:1101581

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе MASTER, имеет многослойное просветление MRC nano. MRC - многослойное покрытие стекла с обеих сторон (7+1) гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин, а дополнительный внешний слой базируется на Nano технологии «эффект лотоса» и обеспечивает еще большую эффективность использования.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).