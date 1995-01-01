Светофильтр B+W MASTER 806 ND MRC nano 67mm, 1.8

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Код товара: УТ-00070431 Артикул: 1101580 Код товара: УТ-00070431 Артикул: 1101580 Тип фильтра ND (нейтральной плотности) Размер, мм 67 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра ND (нейтральной плотности) Размер, мм 67 Описание Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе MASTER, имеет многослойное просветление MRC nano. MRC - многослойное покрытие стекла с обеих сторон (7+1) гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин, а дополнительный внешний слой базируется на Nano технологии «эффект лотоса» и обеспечивает еще большую эффективность использования. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия). Видео Наш обзор

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