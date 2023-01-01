Описание

Ультрафиолетовый светофильтр B+W MASTER 010 UV MRC nano нового поколения оснащен инновационной латунной оправой с оптимизированным рифлением для улучшенного охвата и поставляется в новой экологически чистой упаковке, свободной от вредного для окружающей среды пластика.

Фильтр надежно защищает переднюю линзу объектива от грязи, воды, песка, отпечатков пальцев, появления царапин и сколов. Фильтр серии 010 UV бесцветен, но, как можно видеть из графика светопропускаемости, по сравнению с фильтром 007 Clear он жестче отсекает ближнюю часть ультрафиолетового диапазона (UV-A), тем самым устраняется эффект дымки (haze), который может наблюдаться на отдаленных объектах при съемке в ясный солнечный день (наиболее заметна в морских и горных регионах).

Как можно видеть из того же графика, светопропускаемость фильтра 010 UV с покрытием MRC nano составляет около 99.5%, благодаря чему фильтр не создает никаких дополнительных ореолов и бликов даже в условиях бокового или контрового освещения. Также отсутствует какой-либо цветовой сдвиг. Твердый защитный слой просветляющего покрытия на стекле фильтра гарантирует его повышенную устойчивость к царапинам, а также уменьшает вероятность прилипания к поверхности стекла частиц пыли или капель воды, что обеспечивает предельно простую и быструю чистку.

В фильтрах B+W используется качественное минеральное оптическое стекло производства Schott AG. B+W (Schneider) также остается одним из немногих брендов, кто продолжает использовать латунные оправы вместо более дешевых алюминиевых. Латунь обладает большей термостабильностью, а ее гладкая поверхность гарантирует легкое завинчивание фильтра в резьбу объектива, латунные оправы практически никогда не «закисают» в резьбе.

В 2021 году B+W решила сделать свою линейку фильтров более простой для понимания. Теперь все фильтры разбиты на 3 серии: T-Pro, Master и Basic.

Серия Basic отличается чуть более толстыми оправами (продолжение оправ F-Pro) и более простым покрытием MRC (Multi Resistant Coating). Отличие между MRC и MRC nano покрытиями заключается в том, что MRC nano лучше отталкивает воду и грязь: капля воды на таком покрытии сохраняет практически сферическую форму и моментально скатывается со стекла при его наклоне. Покрытие MRC также отталкивает воду, но делает это менее эффективно. Некоторые фильтры серии Basic используют однослойное просветляющее покрытие Е (светопропускаемость около 96%).

Серия Master – это тонкие оправы (продолжение оправ XS-Pro), из покрытий используется только MRC nano.

Серия T-Pro – это премиальная серия с еще более тонкими оправами из титана, из просветляющих покрытий используется только MRC nano. Кроме того, оправа внешне выделяется своей матовой серебристой поверхностью.

Производитель: Schneider Optische Werke GmbH (Германия).