Описание

Защитный светофильтр B+W 007 Clear MRC nano серии Master оснащен инновационной латунной оправой с оптимизированным рифлением для лучшего захвата и поставляется в новой экологически чистой упаковке, свободной от вредного для окружающей среды пластика.

Фильтр надежно защищает переднюю линзу объектива от грязи, воды, песка, отпечатков пальцев, появления царапин и сколов. Фильтр серии Clear абсолютно бесцветен, он характеризуется высокой прозрачностью и чрезвычайно низкой отражательной способностью благодаря наличию фирменного просветления MRC nano, прозрачного для всего диапазона волн видимого света. Как можно видеть из приведенного графика, светопропускаемость фильтра 007 Clear с покрытием MRC nano составляет около 99.5%, благодаря чему фильтр не создает никаких дополнительных ореолов и бликов даже в условиях бокового или контрового освещения. Также отсутствует какой-либо цветовой сдвиг. Твердый защитный слой просветляющего покрытия на стекле фильтра гарантирует его повышенную устойчивость к царапинам, а также уменьшает вероятность прилипания к поверхности стекла частиц пыли или капель воды, что обеспечивает предельно простую и быструю чистку.

В фильтрах B+W используется качественное минеральное оптическое стекло производства Schott AG. B+W (Schneider) также остается одним из немногих брендов, кто продолжает использовать латунные оправы вместо более дешевых алюминиевых. Латунь обладает большей термостабильностью, а ее гладкая поверхность гарантирует легкое завинчивание фильтра в резьбу объектива, латунные оправы практически никогда не «закисают» в резьбе.

В 2021 году B+W решила сделать свою линейку фильтров более простой для понимания. Теперь все фильтры разбиты на 3 серии: T-Pro, Master и Basic.

Серия Basic отличается чуть более толстыми оправами (продолжение оправ F-Pro) и более простым покрытием MRC (Multi Resistant Coating). Отличие между MRC и MRC nano покрытиями заключается в том, что MRC nano лучше отталкивает воду и грязь: капля воды на таком покрытии сохраняет практически сферическую форму и моментально скатывается со стекла при его наклоне. Покрытие MRC также отталкивает воду, но делает это менее эффективно. Некоторые фильтры серии Basic используют однослойное просветляющее покрытие Е (светопропускаемость около 96%).

Серия Master – это тонкие оправы (продолжение оправ XS-Pro), из покрытий используется только MRC nano.

Серия T-Pro – это премиальная серия с еще более тонкими оправами из титана, из просветляющих покрытий используется только MRC nano. Кроме того, оправа внешне выделяется своей матовой серебристой поверхностью.

Производитель: Schneider Optische Werke GmbH (Германия).