Оригинальный чехол B+W Schneider Kreuznach для светофильтров диаметром до 105 мм. Выполнен из плотного нейлона с водоотталкивающей пропиткой, закрывается на «липучку». В прозрачном окошке можно разместить карточку с названием фильтра для удобства организации. Размер: 14.5 х 14.5 см.