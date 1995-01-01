Чехол B+W для светофильтра до 105 мм, 14.5 х 14.5 см

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Код товара: УТ-00064490 Артикул: 1100907 Код товара: УТ-00064490 Артикул: 1100907 Цвет Черный Чехол для Аксессуаров Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Черный Чехол для Аксессуаров Описание Оригинальный чехол B+W Schneider Kreuznach для светофильтров диаметром до 105 мм. Выполнен из плотного нейлона с водоотталкивающей пропиткой, закрывается на «липучку». В прозрачном окошке можно разместить карточку с названием фильтра для удобства организации. Размер: 14.5 х 14.5 см. Видео Наш обзор

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