Чехол для светофильтра B+W Schneider 14.5 х 14.5 см, до 105 мм
Код товара : УТ-00064490
Артикул : 1100907
990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.041
Описание
Оригинальный чехол B+W Schneider Kreuznach для светофильтров диаметром до 105 мм. Выполнен из плотного нейлона с водоотталкивающей пропиткой, закрывается на «липучку». В прозрачном окошке можно разместить карточку с названием фильтра для удобства организации. Размер: 14.5 х 14.5 см.