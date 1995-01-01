Чехол B+W для 4 светофильтров до 86 мм
Код товара : УТ-00013352
Артикул : 1004514
1 290 ₽
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Описание
Тканевый чехол для 4 светофильтров диаметром до 86 мм. Защищает фильтры от пыли, грязи, ударов и царапин при хранении и транспортировке. Закрывается на застежки-липучки («велкро»).
Фирменный аксессуар от Schneider-Kreuznach.
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