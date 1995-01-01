Чехол B+W для 4 светофильтров до 86 мм

0 0 отзывов Код товара : УТ-00013352 Артикул : 1004514

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Тканевый чехол для 4 светофильтров диаметром до 86 мм. Защищает фильтры от пыли, грязи, ударов и царапин при хранении и транспортировке. Закрывается на застежки-липучки («велкро»). Задать вопрос 1 290 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тканевый чехол для 4 светофильтров диаметром до 86 мм. Защищает фильтры от пыли, грязи, ударов и царапин при хранении и транспортировке. Закрывается на застежки-липучки («велкро»). Фирменный аксессуар от Schneider-Kreuznach.

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