Описание

B+W BASIC SOFT-PRO эффектный светофильтр со смягчающим "софт"- эффектом для объектива.

Фильтр специального назначения со смягчающим эффектом, идеально подходит для портретной съемки или романтических пейзажей. Обеспечивает резкие изображения, на которые накладывается мягкий эффект нечеткости. Эффект не распространяется на такие детали, как ресницы, а несовершенства кожи мягко маскируются. Маленькие микролинзы беспорядочно распределены на плоскопараллельном стеклянном диске. Они рассеивают свет и накладывают на четкое изображение необычные, размытые ореолы.

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в инновационной латунной оправе BASIC с особым рифлением. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Новая экологически чистая упаковка, свободная от вредного пластика, подчеркивает внимание производителя к охране окружающей среды.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).