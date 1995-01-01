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Светофильтр B+W BASIC 702 MRC 72mm Graduated ND 25%

  • BASIC 702 MRC 72mm Graduated ND 25%
  • BASIC 702 MRC 72mm Graduated ND 25%
  • BASIC 702 MRC 72mm Graduated ND 25%
  • BASIC 702 MRC 72mm Graduated ND 25%
  • BASIC 702 MRC 72mm Graduated ND 25%
  • BASIC 702 MRC 72mm Graduated ND 25%
  • BASIC 702 MRC 72mm Graduated ND 25%
Код товара:УТ-00070402
Артикул:1102734

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Градиентный светофильтр B+W BASIC 702 MRC Graduated ND 25% нового поколения - фильтр специального назначения для уменьшения чрезмерного контраста. Облака приобретают очертания, голубизна неба - глубину. Многослойное просветление MRC гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин и к различным неблагоприятным внешним факторам (пыль,влага,отпечатки пальцев).

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в инновационной латунной оправе BASIC с особым рифлением. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Новая экологически чистая упаковка, свободная от вредного пластика, подчеркивает внимание производителя к охране окружающей среды.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).