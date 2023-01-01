Светофильтр B+W BASIC 702 MRC 67mm Graduated ND 25%
Код товара : УТ-00070401
Артикул : 1102733
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Описание
Градиентный светофильтр B+W BASIC 702 MRC Graduated ND 25% нового поколения - фильтр специального назначения для уменьшения чрезмерного контраста. Облака приобретают очертания, голубизна неба - глубину. Многослойное просветление MRC гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин и к различным неблагоприятным внешним факторам (пыль,влага,отпечатки пальцев).
Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в инновационной латунной оправе BASIC с особым рифлением. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Новая экологически чистая упаковка, свободная от вредного пластика, подчеркивает внимание производителя к охране окружающей среды.
Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).