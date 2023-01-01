Светофильтр B+W BASIC 486 UV/IR cut 77mm
Код товара : УТ-00070398
Артикул : 1102750
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Гарантия 1 год
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Описание
Блокирующий УФ/ИК светофильтр B+W BASIC 486 UV/IR cut фильтр оказывает эффект устранения нежелательного ультрафиолетового и инфракрасного составляющих, приводящих к паразитным изображениям и снижению резкости.
На цифровых камерах и камкордерах без полной фильтрации в передней части датчика изображения он предотвращает возникновение преобладаний определенных цветовых оттенков и отсутствия резкости. Яркость, резкость и точность градации цветов изображения увеличиваются. Это происходит путем препятствующего воздействия между напыленными в вакууме слоями, а не путем поглощения через цветное стекло. Этот принцип идеален для углов зрения до 60 градусов или меньше. У такого светофильтра нет экспозиционного фактора.
Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет диаметр 58мм.
Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).