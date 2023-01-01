Описание

Блокирующий УФ/ИК светофильтр B+W BASIC 486 UV/IR cut фильтр оказывает эффект устранения нежелательного ультрафиолетового и инфракрасного составляющих, приводящих к паразитным изображениям и снижению резкости.

На цифровых камерах и камкордерах без полной фильтрации в передней части датчика изображения он предотвращает возникновение преобладаний определенных цветовых оттенков и отсутствия резкости. Яркость, резкость и точность градации цветов изображения увеличиваются. Это происходит путем препятствующего воздействия между напыленными в вакууме слоями, а не путем поглощения через цветное стекло. Этот принцип идеален для углов зрения до 60 градусов или меньше. У такого светофильтра нет экспозиционного фактора.

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет диаметр 58мм.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).