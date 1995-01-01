Инфракрасный светофильтр B+W BASIC 093 830 специального назначения для чёрно-белой съемки. Технология Infrared блокирует видимый свет до 800нм почти полностью. Светофильтр тёмно-красный, почти чёрный. Такой светофильтр обеспечивает фантастический Эффект Вуда (белые листья) и типично чёрное небо.

Значения выдержки варьируются в зависимости от используемой модели цифровой камеры и лучше всего определяются экспериментальным путем, обычно они остаются в диапазоне нескольких секунд. Фокусировка сначала выполняется без фильтра с помощью коррекции ИК-фокусировки. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC нового поколения.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).