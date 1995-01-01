Инфракрасный светофильтр B+W BASIC 092 695 специального назначения для чёрно-белой съемки. Фильтр пропускает волны длиной больше чем 695 нм. Нижняя критическая длина волны определяется при 50% пропускании максимума. ИК-фильтры представляют собой поглощающие фильтры, используемые перед БИК сенсором или датчиком изображения для формирования изображений с ближним инфракрасным спектром (БИК). Пропускается только ИК-спектр. Значения выдержки варьируются в зависимости от используемой модели цифровой камеры и лучше всего определяются экспериментальным путем, обычно они остаются в диапазоне нескольких секунд.

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC нового поколения.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).