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Светофильтр B+W BASIC 092 695 77mm IR

  • BASIC 092 695 77mm IR
  • BASIC 092 695 77mm IR
  • BASIC 092 695 77mm IR
  • BASIC 092 695 77mm IR
  • BASIC 092 695 77mm IR
Код товара:УТ-00070393
Артикул:1102768

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Инфракрасный светофильтр B+W BASIC 092 695 специального назначения для чёрно-белой съемки. Фильтр пропускает волны длиной больше чем 695 нм. Нижняя критическая длина волны определяется при 50% пропускании максимума. ИК-фильтры представляют собой поглощающие фильтры, используемые перед БИК сенсором или датчиком изображения для формирования изображений с ближним инфракрасным спектром (БИК). Пропускается только ИК-спектр. Значения выдержки варьируются в зависимости от используемой модели цифровой камеры и лучше всего определяются экспериментальным путем, обычно они остаются в диапазоне нескольких секунд.

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC нового поколения.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).