Светофильтр B+W BASIC 092 695 67mm IR
Код товара : УТ-00070392
Артикул : 1102766
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Инфракрасный светофильтр B+W BASIC 092 695 специального назначения для чёрно-белой съемки. Фильтр пропускает волны длиной больше чем 695 нм. Нижняя критическая длина волны определяется при 50% пропускании максимума. ИК-фильтры представляют собой поглощающие фильтры, используемые перед БИК сенсором или датчиком изображения для формирования изображений с ближним инфракрасным спектром (БИК). Пропускается только ИК-спектр. Значения выдержки варьируются в зависимости от используемой модели цифровой камеры и лучше всего определяются экспериментальным путем, обычно они остаются в диапазоне нескольких секунд.
Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC нового поколения.
Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).