Описание

Тёмно-красный светофильтр B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность на пейзажных снимках. Даёт сюрреалистичный эффект «шторма» (ярко-белые облака на тёмном, почти чёрном небе) в пейзажной и архитектурной фотографии. Красный светофильтр также используется в предметной фотосъемке для репродукции документов, которые стали трудными для чтения из-за деградации чернил.

Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC, имеет многослойное просветление MRC.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).