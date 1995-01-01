Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Светофильтр B+W BASIC 040 MRC Orange 550 49mm

  • BASIC 040 MRC Orange 550 49mm
  • BASIC 040 MRC Orange 550 49mm
  • BASIC 040 MRC Orange 550 49mm
  • BASIC 040 MRC Orange 550 49mm
  • BASIC 040 MRC Orange 550 49mm
Код товара:УТ-00070385
Артикул:1102656

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Оранжевый светофильтр B+W BASIC 040 MRC 550 нового поколения для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность и делает рассеянные на небе облака более заметными в пейзажной фотографии. Улучшает разрешение и резкость изображения.

Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в новой профессиональной латунной оправе BASIC со специальным рифлением, имеет многослойное просветление MRC и новую экоупаковку. Улучшенные эксплуатационные характеристики.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).