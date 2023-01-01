Описание

Оранжевый светофильтр B+W BASIC 040 MRC 550 нового поколения для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность и делает рассеянные на небе облака более заметными в пейзажной фотографии. Улучшает разрешение и резкость изображения.

Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в новой профессиональной латунной оправе BASIC со специальным рифлением, имеет многослойное просветление MRC и новую экоупаковку. Улучшенные эксплуатационные характеристики.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).