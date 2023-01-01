Светофильтр B+W BASIC 040 MRC Orange 550 67mm
Код товара : УТ-00070386
Артикул : 1102662
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Описание
Оранжевый светофильтр B+W BASIC 040 MRC 550 нового поколения для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность и делает рассеянные на небе облака более заметными в пейзажной фотографии. Улучшает разрешение и резкость изображения.
Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в новой профессиональной латунной оправе BASIC со специальным рифлением, имеет многослойное просветление MRC и новую экоупаковку. Улучшенные эксплуатационные характеристики.
Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).