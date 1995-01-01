Светофильтр B+W BASIC 007 Clear MRC 105mm
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Описание
Защитный светофильтр нового поколения B+W BASIC 007 Clear MRC в оптимизированной рифлёной латунной оправе надёжно защищает переднюю поверхность дорогого объектива от грязи, пыли, песка, брызг, царапин и отпечатков пальцев.
Светофильтр абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и чрезвычайно низкой отражательной способностью благодаря наличию надежного просветления MRC и современным немецким технологиям.
MRC - многослойное покрытие стекла с обеих сторон, которое гарантирует максимальное снижение отражений, устраняя рассеянный свет, обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин и защищает оборудование от других внешних неблагоприятных факторов. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).