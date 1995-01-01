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Светофильтр B+W BASIC 007 Clear MRC 105mm

  • BASIC 007 Clear MRC 105mm
  • BASIC 007 Clear MRC 105mm
  • BASIC 007 Clear MRC 105mm
Код товара:УТ-00085556
Артикул:1101265

Товар не найден

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Описание
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Описание

Защитный светофильтр нового поколения B+W BASIC 007 Clear MRC в оптимизированной рифлёной латунной оправе надёжно защищает переднюю поверхность дорогого объектива от грязи, пыли, песка, брызг, царапин и отпечатков пальцев.

Светофильтр абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и чрезвычайно низкой отражательной способностью благодаря наличию надежного просветления MRC и современным немецким технологиям.

MRC - многослойное покрытие стекла с обеих сторон, которое гарантирует максимальное снижение отражений, устраняя рассеянный свет, обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин и защищает оборудование от других внешних неблагоприятных факторов. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).