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Кабель Boya XLR, микрофонный, 8 м

Код товара:УТ-00038105
Артикул:1577

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Микрофонный кабель Boya XLR («мама - папа») обеспечивает надежное соединение микрофонов с усилителями, микшерами или записывающими устройствами. Балансное соединение и двойное медное экранирование обеспечивает защиту от электромагнитных и радиопомех на расстояниях в десятки метров (кабели можно стыковать друг с другом при необходимости). Внутреннее проводящее эканирование из 2 слоев ПВХ, внешная оболочка также из ПВХ, хромированные коннекторы. Сердечник из витой медной проволоки 24 калибра (AWG).

Поставляется в вариантах на 1, 3, 5 или 8 метров.