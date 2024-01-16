Микрофонный кабель Boya XLR («мама - папа») обеспечивает надежное соединение микрофонов с усилителями, микшерами или записывающими устройствами. Балансное соединение и двойное медное экранирование обеспечивает защиту от электромагнитных и радиопомех на расстояниях в десятки метров (кабели можно стыковать друг с другом при необходимости). Внутреннее проводящее эканирование из 2 слоев ПВХ, внешная оболочка также из ПВХ, хромированные коннекторы. Сердечник из витой медной проволоки 24 калибра (AWG).

Поставляется в вариантах на 1, 3, 5 или 8 метров.