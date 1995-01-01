Описание

BOYA Omic-U — это ультракомпактная портативная беспроводная микрофонная система с частотой 2,4 ГГц, совместимая с компьютерами, мобильными устройствами Android / iOS и другими устройствами с разъемом USB-C. Она оснащена автоматическим сопряжением и возможностью выбора режима шумоподавления, обеспечивая звук вещательного качества при поразительной простоте использования.

Omic-U идеально подходит для создания контента, прямых трансляций, видеоблогов, мобильной журналистики и многого другого. Ресивер c коннектором USB-C питается от устройства и имеет зарядный порт USB-C, которые поддерживают зарядку и питание устройств во время использования. Прилагаемый чехол для зарядки позволяет заряжать передатчик/и в любом месте, что упрощает переноску комплекта Omic.

Характеристики:



Передатчик Omic TX:

Тип трансмиссии — цифровая частота 2,4 ГГц

Модуляция — GFSK

Полярный Узор — Всенаправленный

Антенна — ПИФА

Рабочий диапазон (Без препятствий) — до 50 м

Выходная мощность радиочастотного сигнала — 10 дБм

Искажение — ≤0.1%

Частотная характеристика — 20 Гц-20 кГц

Частота дискретизации — 48 кГц

Скорость передачи данных — 16 бит

Отношение сигнал/шум — ≥80 дБ

Аудиовход — встроенный в ln микрофонный капсюль

Емкость аккумулятора — 50 мАч

Требования к питанию — Встроенный литий-ионный аккумулятор /

Время автономной работы — Приблизительно. 5 часов

Время зарядки — Приблизительно. 2 часа

Вес — 15,5 г

Размеры — 36×36×9,7 мм

Рабочая Температура — от 0℃ до +50℃

Температура хранения — от -10 ℃ до +50℃

Приемник Omic RXU:

Тип трансмиссии — цифровая частота 2,4 ГГц

Модуляция — GFSK

Полярный Узор — Всенаправленный

Антенна — ПИФА

Рабочий диапазон (Без препятствий) — Высота до 50 м

Выходная мощность радиочастотного сигнала — 10 дБм

Искажение — ≤0.1%

Частотная характеристика — 20 Гц-20 кГц

Опорный Уровень входного аудиосигнала — -30 ~-42 дБВ (микрофонный вход, усиление 0 дБ)

Частота дискретизации — 48 кГц

Скорость передачи данных — 16 бит

Отношение сигнал/шум — ≥80 дБ

Аудиовыход — Цифровой выход USB-C

Требования к питанию — Питание от внешнего устройства

Вес — 6g

Размеры — 35,5×18,5×10 мм

Рабочая Температура — от 0℃ до +50℃

Температура хранения — от -10 ℃ до +50℃

Чехол Для зарядки Omic CC:

Напряжение / Емкость аккумулятора — 3,7 В / 300 мАч

Время зарядки — Примерно через 3 часа

Разъем Для зарядки — Порт USB-C или беспроводная зарядка

Время зарядки микрофона — 2 раза (2* раза в неделю)

Вес — 90 г

Размеры — 96×46,5×37 мм

Рабочая Температура — от 0℃ до +50℃

Температура хранения — от -10 ℃ до +50℃

Комплектация: