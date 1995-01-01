Беспроводная система Boya Omic-U, двухканальная, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C
Код товара : УТ-00073557
Артикул : 1751
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
BOYA Omic-U — это ультракомпактная портативная беспроводная микрофонная система с частотой 2,4 ГГц, совместимая с компьютерами, мобильными устройствами Android / iOS и другими устройствами с разъемом USB-C. Она оснащена автоматическим сопряжением и возможностью выбора режима шумоподавления, обеспечивая звук вещательного качества при поразительной простоте использования.
Omic-U идеально подходит для создания контента, прямых трансляций, видеоблогов, мобильной журналистики и многого другого. Ресивер c коннектором USB-C питается от устройства и имеет зарядный порт USB-C, которые поддерживают зарядку и питание устройств во время использования. Прилагаемый чехол для зарядки позволяет заряжать передатчик/и в любом месте, что упрощает переноску комплекта Omic.
Характеристики:
Передатчик Omic TX:
- Тип трансмиссии — цифровая частота 2,4 ГГц
- Модуляция — GFSK
- Полярный Узор — Всенаправленный
- Антенна — ПИФА
- Рабочий диапазон (Без препятствий) — до 50 м
- Выходная мощность радиочастотного сигнала — 10 дБм
- Искажение — ≤0.1%
- Частотная характеристика — 20 Гц-20 кГц
- Частота дискретизации — 48 кГц
- Скорость передачи данных — 16 бит
- Отношение сигнал/шум — ≥80 дБ
- Аудиовход — встроенный в ln микрофонный капсюль
- Емкость аккумулятора — 50 мАч
- Требования к питанию — Встроенный литий-ионный аккумулятор /
- Время автономной работы — Приблизительно. 5 часов
- Время зарядки — Приблизительно. 2 часа
- Вес — 15,5 г
- Размеры — 36×36×9,7 мм
- Рабочая Температура — от 0℃ до +50℃
- Температура хранения — от -10 ℃ до +50℃
Приемник Omic RXU:
- Тип трансмиссии — цифровая частота 2,4 ГГц
- Модуляция — GFSK
- Полярный Узор — Всенаправленный
- Антенна — ПИФА
- Рабочий диапазон (Без препятствий) — Высота до 50 м
- Выходная мощность радиочастотного сигнала — 10 дБм
- Искажение — ≤0.1%
- Частотная характеристика — 20 Гц-20 кГц
- Опорный Уровень входного аудиосигнала — -30 ~-42 дБВ (микрофонный вход, усиление 0 дБ)
- Частота дискретизации — 48 кГц
- Скорость передачи данных — 16 бит
- Отношение сигнал/шум — ≥80 дБ
- Аудиовыход — Цифровой выход USB-C
- Требования к питанию — Питание от внешнего устройства
- Вес — 6g
- Размеры — 35,5×18,5×10 мм
- Рабочая Температура — от 0℃ до +50℃
- Температура хранения — от -10 ℃ до +50℃
- Чехол Для зарядки Omic CC:
- Напряжение / Емкость аккумулятора — 3,7 В / 300 мАч
- Время зарядки — Примерно через 3 часа
- Разъем Для зарядки — Порт USB-C или беспроводная зарядка
- Время зарядки микрофона — 2 раза (2* раза в неделю)
- Вес — 90 г
- Размеры — 96×46,5×37 мм
- Рабочая Температура — от 0℃ до +50℃
- Температура хранения — от -10 ℃ до +50℃
Комплектация:
- Передатчик Omic TX - 2 шт
- Приемник Omic RXU - 1 шт
- Меховая ветрозащита - 2 шт
- Кабель USB-A-USB-C - 1 шт
- Чехол Для зарядки Omic CC - 1 шт
- Сумка для переноски - 1 шт