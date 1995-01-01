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Беспроводная система Boya OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C

  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
  • OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
Код товара:УТ-00086820
Артикул:1765

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

BOYA Omic-U — это ультракомпактная беспроводная микрофонная система с 2 микрофонами и USB-C приемником, совместимая со смартфонами и планшетами на базе iOS и Android, а также с ПК и ноутбуками Mac / Windows. Система работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц, она не требует специальных приложений для настройки и начала работы: просто достаньте микрофоны из зарядного кейса и подключите ресивер к устройству. Произойдет автоматическое сопряжение – можно начинать запись. Функция цифрового шумоподавления активируется 2 короткими нажатиями на кнопку включения (индикатор загорится зеленым), а 1 короткое нажатие временно выключает звук (Mute, пульсирующий красный индикатор). Для защиты от ветра в комплекте идут 2 ворсовых экрана, серый и разноцветный.

Микрофоны можно закрепить на теле с помощью съемной магнитной клипсы: если на одежде есть вырез или лацкан, пристегните ее туда, если одежда без выреза – магнитная клипса располагается под ней, микрофон примагничивается через одежду. Дискретизация 48 кГц 24 бита обеспечивает высокое качество звучания, а максимальная дальность действия составляет 50 метров (прямая линия видимости, без радиопомех).

Omic-U хорошо подходит для создания контента, прямых трансляций (стримов), ведения видеоблога, участия в онлайн-конференциях и многого другого. Ресивер c коннектором USB-C питается от устройства и имеет сквозной зарядный порт USB-C, что позволяет заряжать телефон во время записи. Прилагаемый зарядный чехол обеспечивает до 15 часов автономной работы, а также позволяет компактно хранить микрофоны и аксессуары.

Характеристики

Микрофон
Тип микрофона: беспроводная микрофонная система
Направленность: всенаправленная
Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
ВЧ фильтр: цифровое шумоподавление
Количество каналов: 1 (сведение в моно)
Чувствительность: - 42 дБ
Соотношение сигнал / шум: 80 дБ
Эквивалентный уровень шума: 14 дБ
Максимум звукового давления (SPL): 120 дБ
Разрешение (для микрофонов с АЦП): 48 кГц 16 бит (24 бита при включении шумоподавления)
Подключение: USB-C
Комплектация: 2 микрофона, приемник, 2 ветрозащиты, зарядный кейс, кабель USB-A/C, документация
Беспроводная система
Тип передачи: цифровая 2.4 ГГЦ с GFSK модуляцией
Число каналов: 1 (сведение в моно)
Передатчик
Выходная мощность: 10 дБм
Антенна: PIFA
Искажение (дисторсия): ≤ 0.1%
Входы: нет
Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 50 мАч
Время работы: до 5 часов
Размеры: 36 х 36 х 9.7 мм
Вес: 15.5 г
Приемник
Антенна: PIFA
Искажение (дисторсия): ≤ 0.1%
Выходы: USB-C коннектор + USB-C гнездо для сквозной зарядки
Питание: от подключенного устройства
Время работы: не ограничено
Размеры: 35.5 х 18.5 х 10 мм
Вес: 6 г
Страна производства
Страна производства: Китай