BOYA Omic-U — это ультракомпактная беспроводная микрофонная система с 2 микрофонами и USB-C приемником, совместимая со смартфонами и планшетами на базе iOS и Android, а также с ПК и ноутбуками Mac / Windows. Система работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц, она не требует специальных приложений для настройки и начала работы: просто достаньте микрофоны из зарядного кейса и подключите ресивер к устройству. Произойдет автоматическое сопряжение – можно начинать запись. Функция цифрового шумоподавления активируется 2 короткими нажатиями на кнопку включения (индикатор загорится зеленым), а 1 короткое нажатие временно выключает звук (Mute, пульсирующий красный индикатор). Для защиты от ветра в комплекте идут 2 ворсовых экрана, серый и разноцветный.

Микрофоны можно закрепить на теле с помощью съемной магнитной клипсы: если на одежде есть вырез или лацкан, пристегните ее туда, если одежда без выреза – магнитная клипса располагается под ней, микрофон примагничивается через одежду. Дискретизация 48 кГц 24 бита обеспечивает высокое качество звучания, а максимальная дальность действия составляет 50 метров (прямая линия видимости, без радиопомех).

Omic-U хорошо подходит для создания контента, прямых трансляций (стримов), ведения видеоблога, участия в онлайн-конференциях и многого другого. Ресивер c коннектором USB-C питается от устройства и имеет сквозной зарядный порт USB-C, что позволяет заряжать телефон во время записи. Прилагаемый зарядный чехол обеспечивает до 15 часов автономной работы, а также позволяет компактно хранить микрофоны и аксессуары.

Характеристики