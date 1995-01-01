Беспроводная система Boya OMIC-U-B, 2 микрофона, приемник USB-C
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Описание
BOYA Omic-U — это ультракомпактная беспроводная микрофонная система с 2 микрофонами и USB-C приемником, совместимая со смартфонами и планшетами на базе iOS и Android, а также с ПК и ноутбуками Mac / Windows. Система работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц, она не требует специальных приложений для настройки и начала работы: просто достаньте микрофоны из зарядного кейса и подключите ресивер к устройству. Произойдет автоматическое сопряжение – можно начинать запись. Функция цифрового шумоподавления активируется 2 короткими нажатиями на кнопку включения (индикатор загорится зеленым), а 1 короткое нажатие временно выключает звук (Mute, пульсирующий красный индикатор). Для защиты от ветра в комплекте идут 2 ворсовых экрана, серый и разноцветный.
Микрофоны можно закрепить на теле с помощью съемной магнитной клипсы: если на одежде есть вырез или лацкан, пристегните ее туда, если одежда без выреза – магнитная клипса располагается под ней, микрофон примагничивается через одежду. Дискретизация 48 кГц 24 бита обеспечивает высокое качество звучания, а максимальная дальность действия составляет 50 метров (прямая линия видимости, без радиопомех).
Omic-U хорошо подходит для создания контента, прямых трансляций (стримов), ведения видеоблога, участия в онлайн-конференциях и многого другого. Ресивер c коннектором USB-C питается от устройства и имеет сквозной зарядный порт USB-C, что позволяет заряжать телефон во время записи. Прилагаемый зарядный чехол обеспечивает до 15 часов автономной работы, а также позволяет компактно хранить микрофоны и аксессуары.
Характеристики
|Микрофон
|Тип микрофона:
|беспроводная микрофонная система
|Направленность:
|всенаправленная
|Частотная характеристика:
|20 Гц - 20 кГц
|ВЧ фильтр:
|цифровое шумоподавление
|Количество каналов:
|1 (сведение в моно)
|Чувствительность:
|- 42 дБ
|Соотношение сигнал / шум:
|80 дБ
|Эквивалентный уровень шума:
|14 дБ
|Максимум звукового давления (SPL):
|120 дБ
|Разрешение (для микрофонов с АЦП):
|48 кГц 16 бит (24 бита при включении шумоподавления)
|Подключение:
|USB-C
|Комплектация:
|2 микрофона, приемник, 2 ветрозащиты, зарядный кейс, кабель USB-A/C, документация
|Беспроводная система
|Тип передачи:
|цифровая 2.4 ГГЦ с GFSK модуляцией
|Число каналов:
|1 (сведение в моно)
|Передатчик
|Выходная мощность:
|10 дБм
|Антенна:
|PIFA
|Искажение (дисторсия):
|≤ 0.1%
|Входы:
|нет
|Питание:
|встроенный литий-ионный аккумулятор 50 мАч
|Время работы:
|до 5 часов
|Размеры:
|36 х 36 х 9.7 мм
|Вес:
|15.5 г
|Приемник
|Антенна:
|PIFA
|Искажение (дисторсия):
|≤ 0.1%
|Выходы:
|USB-C коннектор + USB-C гнездо для сквозной зарядки
|Питание:
|от подключенного устройства
|Время работы:
|не ограничено
|Размеры:
|35.5 х 18.5 х 10 мм
|Вес:
|6 г
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай