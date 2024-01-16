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Беспроводная система Boya BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning

  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
Код товара:УТ-00050415
Артикул:1661

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Boya BY-WM4 Pro-K4 — профессиональная модификация популярной 2.4G радиосистемы предназначена для работы с iPhone и iPad через порт Lightning. Новая модель получила улучшенные характеристики, а также расширенный комплект. Комплект K4 имеет два передатчика, что позволяет вести запись с двух источников одновременно.
Автономность работы
Передатчики BOYA BY-WM4 работают от батареек. Одного комплекта может хватить для непрерывного функционирования в течение трех часов. Передатчик радиосистемы может крепиться на поясе или в любом другом удобном месте.

Основные характеристики

  • Двухканальный беспроводной приёмник
  • Открытый диапазон частот 2.4 ГГц
  • Предназначен для работы с устройствами, оснащенными разъемом Lightning
  • Лёгкий и компактный
  • Рабочий диапазон 60 м (без препятствий)
  • Всенаправленный петличный микрофон в комплекте
  • Жёсткий чехол в комплекте
  • Питание передатчика – 2 батареи ААА, питание приемника: от подключенного устройства

Комплектация

  • Передатчик (TX4 Pro) - 2 шт.
  • Приёмник (RXU) - 1 шт.
  • Петличный микрофон - 2 шт.
  • Поролоновая ветрозащита - 2 шт.
  • Микрофонный зажим-держатель (крокодильчик) - 2 шт.
  • Жесткий кейс для хранения
  • Инструкция на русском языке