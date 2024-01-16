Беспроводная система Boya BY-WM4 Pro-К4, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
Код товара:УТ-00050415
Артикул:1661
Товар не найден
Характеристики
Дальность действия60 м (без препятствий)
Частотная характеристика
Тип передачицифровая, с частотной модуляцией GFSK
Рабочая частота2.4 ГГц (2405 - 2478 МГц)
Число каналов2 (стерео)
Соотношение сигнал / шум, дБ84 дБ
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Вес10 г, 47 г
Минимальная частотная характиристика, Гц35 Гц
Питаниеот передатчика (Plug-in), от передатчика (Plug-in), от передатчика (Plug-in)
Максимальная частотная характиристика, Гц14 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
Подключение3.5 мм TRS
ВходыMini jack (3,5 мм)
Выходная мощность3 мВт
Вес передатчика47 г
Антенна передатчикаВстроенная
Питание передатчика2 батареи типа ААА
Размеры передатчика70 х 45 х 35 мм
ВыходыMini jack (3,5 мм), Lightning
Антенна приемникаВстроенная
Вес приемника10 г
Питание приемникаот подключенного устройства
Размеры приемника82 х 30.7 х 12 мм
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерLightning
Запись звукаМоно + стерео
Тип микрофонаБеспроводная система
Описание
Boya BY-WM4 Pro-K4 — профессиональная модификация популярной 2.4G радиосистемы предназначена для работы с iPhone и iPad через порт Lightning. Новая модель получила улучшенные характеристики, а также расширенный комплект. Комплект K4 имеет два передатчика, что позволяет вести запись с двух источников одновременно.
Автономность работы
Передатчики BOYA BY-WM4 работают от батареек. Одного комплекта может хватить для непрерывного функционирования в течение трех часов. Передатчик радиосистемы может крепиться на поясе или в любом другом удобном месте.
Основные характеристики
- Двухканальный беспроводной приёмник
- Открытый диапазон частот 2.4 ГГц
- Предназначен для работы с устройствами, оснащенными разъемом Lightning
- Лёгкий и компактный
- Рабочий диапазон 60 м (без препятствий)
- Всенаправленный петличный микрофон в комплекте
- Жёсткий чехол в комплекте
- Питание передатчика – 2 батареи ААА, питание приемника: от подключенного устройства
Комплектация
- Передатчик (TX4 Pro) - 2 шт.
- Приёмник (RXU) - 1 шт.
- Петличный микрофон - 2 шт.
- Поролоновая ветрозащита - 2 шт.
- Микрофонный зажим-держатель (крокодильчик) - 2 шт.
- Жесткий кейс для хранения
- Инструкция на русском языке