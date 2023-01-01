Беспроводной микрофон Boya BY-WM4 Pro-К3, цифровой, 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning (уцененный)
Код товара : УТ-00066272
Артикул : 1642 (У)
Причина уценки:
Повреждена упаковка.
9 390 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Описание
Boya BY-WM4 Pro-K3 — одна из модификаций популярной беспроводной радиосистемы BY-WM4 Pro. Эта модель специально разработана для работы с мобильными телефонами Apple (разъем Lightning). У модели Pro-K3 появилась возможность выбора между моно и стерео режимом работы (при использовании 2-х передатчиков), в моделях Pro-K1 и Pro-K2 этой функции нет, они автоматически сводят оба канала в моно. Небольшой размер ресивера позволяет легко использовать BY-WM4 Pro-К3 даже в том случае, когда телефон установлен на стабилизаторе.
Основные характеристики
- Двухканальный беспроводной приёмник
- Открытый диапазон частот 2.4 ГГц
- Предназначен для работы с устройствами, оснащенными разъемом Lightning
- Лёгкий и компактный
- Рабочий диапазон 60 м (без препятствий)
- Всенаправленный петличный микрофон в комплекте
- Жёсткий чехол в комплекте
- Питание передатчика – 2 батареи ААА, питание приемника: от подключенного устройства
Комплектация
- Передатчик (TX4 Pro)
- Приёмник (RXD)
- Петличный микрофон
- Поролоновая ветрозащита
- Микрофонный зажим-держатель (крокодильчик)
- Жесткий кейс для хранения
- Инструкция на русском языке