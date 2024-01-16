Беспроводной микрофон Boya BY-WM4 Pro-К3, цифровой, 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning (уцененный)
Код товара:УТ-00066272
Артикул:1642 (у)
Товар не найден
Характеристики
Дальность действия60 м (без препятствий)
Тип передачицифровая, с частотной модуляцией GFSK
Рабочая частота2.4 ГГц (2405 - 2478 МГц)
Число каналов2 (стерео)
Соотношение сигнал / шум, дБ84 дБ
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Минимальная частотная характиристика, Гц35 Гц
Питаниеот передатчика (Plug-in)
Максимальная частотная характиристика, Гц14 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
Подключение3.5 мм TRS
ВходыMini jack (3,5 мм)
Выходная мощность3 мВт
Вес передатчика47 г
Антенна передатчикаВстроенная
Питание передатчика2 батареи типа ААА
Размеры передатчика70 х 45 х 35 мм
ВыходыMini jack (3,5 мм), Lightning
Антенна приемникаВстроенная
Вес приемника12 г
Питание приемникаот подключенного устройства
Размеры приемника82 х 30.7 х 12 мм
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерLightning
Запись звукаМоно + стерео
Тип микрофонаБеспроводная система
Описание
Boya BY-WM4 Pro-K3 — одна из модификаций популярной беспроводной радиосистемы BY-WM4 Pro. Эта модель специально разработана для работы с мобильными телефонами Apple (разъем Lightning). У модели Pro-K3 появилась возможность выбора между моно и стерео режимом работы (при использовании 2-х передатчиков), в моделях Pro-K1 и Pro-K2 этой функции нет, они автоматически сводят оба канала в моно. Небольшой размер ресивера позволяет легко использовать BY-WM4 Pro-К3 даже в том случае, когда телефон установлен на стабилизаторе.
Основные характеристики
- Двухканальный беспроводной приёмник
- Открытый диапазон частот 2.4 ГГц
- Предназначен для работы с устройствами, оснащенными разъемом Lightning
- Лёгкий и компактный
- Рабочий диапазон 60 м (без препятствий)
- Всенаправленный петличный микрофон в комплекте
- Жёсткий чехол в комплекте
- Питание передатчика – 2 батареи ААА, питание приемника: от подключенного устройства
Комплектация
- Передатчик (TX4 Pro)
- Приёмник (RXD)
- Петличный микрофон
- Поролоновая ветрозащита
- Микрофонный зажим-держатель (крокодильчик)
- Жесткий кейс для хранения
- Инструкция на русском языке