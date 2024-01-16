Разработанный для видеооператоров с ограниченным бюджетом и любителей видеосъёмки, BY-WM4 Pro представляет собой двухканальный беспроводной микрофон нового поколения, с возможностью записи двух источников звука* прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.

*для записи 2 источников звука необходим комплект с 2 трансмиттерами TX4 Pro.

Поскольку это цифровая система, важным фактором является задержка (latency) – у данного микрофона она находится на минимальномуровне. И приемник, и передатчик имеют разъемы для наушников, однако обратная связь от оператора к ведущему здесь не предусмотрена. В комплекте идет петличный микрофон (по качеству сравним с BY-M1).

В целом, это очень простая и достаточно компактная беспроводная система, в основном для любительского применения.