Беспроводной микрофон Boya BY-WM3U, USB Type-C (уцененный)
Код товара:УТ-00066735
Артикул:1671 (у)
Товар не найден
Характеристики
Страна производстваКитай
Соотношение сигнал / шум, дБ75 дБ и более
Чувствительность-42 дБ±3 дБ (1 дБ=1В / 1Па на 1 кГц)
КомплектацияЗарядный чехол Миниатюрный передатчик с зажимом Профессиональный компактный приёмник Адаптер Lightning с сертификатом MFi Адаптер TRS 3,5мм Адаптер TRRS 3,5мм Поролоновая ветрозащита Меховая ветрозащита Type-C – USB-A зарядный кабель (30см)
Минимальная частотная характиристика, Гц20 Гц
Размеры120х77х30,5мм
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц (±3 дБ)
НаправленностьВсенаправленный
Подключение3.5 мм TRS
ВыходыUSB (тип C)
Время работы приемника8ч *18 ч. При использовании зарядного кейса
Питание приемникаВстроенный аккумулятор
Размеры приемника54х15,6х15,6мм
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерUSB тип C
Запись звукаМоно
Тип микрофонаБеспроводная система
Описание
BY-WM3 — это 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система и комплексное решение для идеально чёткой записи звука. Он совместим с большинством смартфонов, планшетов, DSLR камер, любительских видеокамер, ПК и т. д. Чехол для зарядки может заряжать передатчики и приёмники в любом месте, что позволяет продлить время их работы, а он сам заряжается через порт USB-C. Имея лёгкий портативный корпус, BY-WM3 предназначен для видеооператоров, создателей контента и заядлых влогеров.
Комплектация:
- Зарядный чехол
- Миниатюрный передатчик с зажимом
- Профессиональный компактный приёмник
- Адаптер USB Type-C
- Адаптер TRS 3,5мм
- Адаптер TRRS 3,5мм
- Поролоновая ветрозащита
- Меховая ветрозащита
- Type-C – USB-A зарядный кабель (30см)