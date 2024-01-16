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Беспроводной микрофон Boya BY-WM3U, USB Type-C (уцененный)

  • BY-WM3U, USB Type-C
  • BY-WM3U, USB Type-C
  • BY-WM3U, USB Type-C
  • BY-WM3U, USB Type-C
  • BY-WM3U, USB Type-C
  • BY-WM3U, USB Type-C
  • BY-WM3U, USB Type-C
  • BY-WM3U, USB Type-C
  • BY-WM3U, USB Type-C
  • BY-WM3U, USB Type-C
  • BY-WM3U, USB Type-C
  • BY-WM3U, USB Type-C
  • BY-WM3U, USB Type-C
Код товара:УТ-00066735
Артикул:1671 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

BY-WM3 — это 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система и комплексное решение для идеально чёткой записи звука. Он совместим с большинством смартфонов, планшетов, DSLR камер, любительских видеокамер, ПК и т. д. Чехол для зарядки может заряжать передатчики и приёмники в любом месте, что позволяет продлить время их работы, а он сам заряжается через порт USB-C. Имея лёгкий портативный корпус, BY-WM3 предназначен для видеооператоров, создателей контента и заядлых влогеров.

Комплектация:

  • Зарядный чехол
  • Миниатюрный передатчик с зажимом
  • Профессиональный компактный приёмник
  • Адаптер USB Type-C
  • Адаптер TRS 3,5мм
  • Адаптер TRRS 3,5мм
  • Поролоновая ветрозащита
  • Меховая ветрозащита
  • Type-C – USB-A зарядный кабель (30см)