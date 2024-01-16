Беспроводная система Boya BY-WM3T2-D2, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00068656 Артикул : 1709 (у)

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BOYA BY-WM3T2 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, обеспечивающая совместную работу до 2-х человек, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T2 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 20% 7 490 ₽ 5 999 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание BOYA BY-WM3T2 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, обеспечивающая совместную работу до 2-х человек, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T2 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей. Особенности 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система

Миниатюрная и портативная

Совместима с мобильными устройствами

Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360°

Возможность активации функции шумоподавления

Не требует настройки, сопряжение производится автоматически

Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы

Рабочий диапазон 50 м Технические характеристики Тип трансмиссии 2,4 ГГц

Диаграмма направленности Всенаправленная

Частотная характеристика 20 Гц-16 кГц

Сигнал/Шум 77 дБ

Чувствительность -42 дБ

Частота дискретизации 48 кГц

Динамический диапазон 16 Бит

Дальность передачи 50 м (без препятствий)

Выходная мощность РЧ 6 дБ

Время работы аккумулятора TX 10 часов

Ёмкость аккумулятора 95 мАч

Зарядный порт Lightning

Размеры TX: 52х17,5х16,1 мм

RXU/RXD: 46х26,2х10 мм

Вес TX: 8,5 г

RXU/RXD: 5 г Комплектация BY-WM3T2-TX передатчик х2

BY-WM3T2-RXU приёмник х1

Поролоновая ветрозащита х2

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