Беспроводная система Boya BY-V30, 2,4ГГц, TX+TX+RX, USB-C, с кейсом
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Описание
BOYA BY-V30 – это ультракомпактный и легкий беспроводной микрофон, идеально подходящий для создателей контента, журналистов и всех, кто хочет записывать качественное аудио на ходу. Лёгкий и портативный, он поставляется с зарядным кейсом, обеспечивающим работу без подзарядки в течение всего дня. Благодаря интеллектуальной технологии шумоподавления он обеспечивает чистый звук.
Основные особенности:
- Компактность и легкость: Вес всего 10.5 грамм делает его незаменимым для мобильного использования
- Беспроводная связь: Стабильная связь на расстоянии до 100 метров благодаря технологии 2.4ГГц
- Высокое качество звука: Технология однокнопочного шумоподавления обеспечивает чистый и ясный звук
- Продолжительное время работы: До 36 часов работы на одном заряде с зарядным кейсом
Удобство и дизайн:
Автоматическая связь и функция "подключи и играй" позволяют легко подключиться и сразу наслаждаться высококачественным аудио. Микрофон весит всего 10.5 грамм, BY-V3 обеспечивает удобство и качество звука, которого достаточно для большинства задач. Линейка BOYA BY-V30 дает возможность выбора: двухканальные варианты с адаптерами USB-C для подключения вашего устройства.
BOYA BY-V30 - это идеальное решение для тех, кто ищет надежный и качественный микрофон для записи на ходу. Сделайте вашу аудио запись профессиональной с BOYA BY-V30
Комплектация:
- Передатчик - 2 шт
- Приемник - 1 шт
- Зарядный кейс - 1 шт
- Ветрозащита - 2 шт
- Кабель USB-A - USB-C - 1 шт
- Чехол - 1 шт