BOYA BY-V30 – это ультракомпактный и легкий беспроводной микрофон, идеально подходящий для создателей контента, журналистов и всех, кто хочет записывать качественное аудио на ходу. Лёгкий и портативный, он поставляется с зарядным кейсом, обеспечивающим работу без подзарядки в течение всего дня. Благодаря интеллектуальной технологии шумоподавления он обеспечивает чистый звук.

Основные особенности:

Компактность и легкость: Вес всего 10.5 грамм делает его незаменимым для мобильного использования

Беспроводная связь: Стабильная связь на расстоянии до 100 метров благодаря технологии 2.4ГГц

Высокое качество звука: Технология однокнопочного шумоподавления обеспечивает чистый и ясный звук

Продолжительное время работы: До 36 часов работы на одном заряде с зарядным кейсом

Удобство и дизайн:

Автоматическая связь и функция "подключи и играй" позволяют легко подключиться и сразу наслаждаться высококачественным аудио. Микрофон весит всего 10.5 грамм, BY-V3 обеспечивает удобство и качество звука, которого достаточно для большинства задач. Линейка BOYA BY-V30 дает возможность выбора: двухканальные варианты с адаптерами USB-C для подключения вашего устройства.

BOYA BY-V30 - это идеальное решение для тех, кто ищет надежный и качественный микрофон для записи на ходу. Сделайте вашу аудио запись профессиональной с BOYA BY-V30

Комплектация: