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Беспроводная система Boya BY-V30, 2,4ГГц, TX+TX+RX, USB-C, с кейсом

  • BY-V30, 2,4ГГц, TX+TX+RX, USB-C, с кейсом
  • BY-V30, 2,4ГГц, TX+TX+RX, USB-C, с кейсом
  • BY-V30, 2,4ГГц, TX+TX+RX, USB-C, с кейсом
  • BY-V30, 2,4ГГц, TX+TX+RX, USB-C, с кейсом
  • BY-V30, 2,4ГГц, TX+TX+RX, USB-C, с кейсом
  • BY-V30, 2,4ГГц, TX+TX+RX, USB-C, с кейсом
  • BY-V30, 2,4ГГц, TX+TX+RX, USB-C, с кейсом
  • BY-V30, 2,4ГГц, TX+TX+RX, USB-C, с кейсом
  • BY-V30, 2,4ГГц, TX+TX+RX, USB-C, с кейсом
  • BY-V30, 2,4ГГц, TX+TX+RX, USB-C, с кейсом
  • BY-V30, 2,4ГГц, TX+TX+RX, USB-C, с кейсом
Код товара:УТ-00087278
Артикул:1770

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

BOYA BY-V30 – это ультракомпактный и легкий беспроводной микрофон, идеально подходящий для создателей контента, журналистов и всех, кто хочет записывать качественное аудио на ходу. Лёгкий и портативный, он поставляется с зарядным кейсом, обеспечивающим работу без подзарядки в течение всего дня. Благодаря интеллектуальной технологии шумоподавления он обеспечивает чистый звук.

Основные особенности:

  • Компактность и легкость: Вес всего 10.5 грамм делает его незаменимым для мобильного использования
  • Беспроводная связь: Стабильная связь на расстоянии до 100 метров благодаря технологии 2.4ГГц
  • Высокое качество звука: Технология однокнопочного шумоподавления обеспечивает чистый и ясный звук
  • Продолжительное время работы: До 36 часов работы на одном заряде с зарядным кейсом

Удобство и дизайн:

Автоматическая связь и функция "подключи и играй" позволяют легко подключиться и сразу наслаждаться высококачественным аудио. Микрофон весит всего 10.5 грамм, BY-V3 обеспечивает удобство и качество звука, которого достаточно для большинства задач. Линейка BOYA BY-V30 дает возможность выбора: двухканальные варианты с адаптерами USB-C для подключения вашего устройства.

BOYA BY-V30 - это идеальное решение для тех, кто ищет надежный и качественный микрофон для записи на ходу. Сделайте вашу аудио запись профессиональной с BOYA BY-V30

Комплектация:

  • Передатчик - 2 шт
  • Приемник - 1 шт
  • Зарядный кейс - 1 шт
  • Ветрозащита - 2 шт
  • Кабель USB-A - USB-C - 1 шт
  • Чехол - 1 шт