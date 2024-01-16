Микрофон Boya BY-UM2 Гибкий, 3,5 мм разъём TRS

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Код товара: УТ-00034508 Артикул: 1574 Код товара: УТ-00034508 Артикул: 1574 Механизм акустического преобразования Конденсаторный Чувствительность -30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц Минимальная частотная характиристика, Гц 35 Гц Размеры Длина 16 см Питание От устройства Максимальная частотная характиристика, Гц 18 000 Гц Направленность Всенаправленный Направленность Всенаправленный Штекер 3.5 мм TRS Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Микрофон Механизм акустического преобразования Конденсаторный Чувствительность -30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц Минимальная частотная характиристика, Гц 35 Гц Размеры Длина 16 см Питание От устройства Максимальная частотная характиристика, Гц 18 000 Гц Направленность Всенаправленный Основные Направленность Всенаправленный Штекер 3.5 мм TRS Запись звука Моно Тип микрофона Мини (для смартфона и др.) Описание Оснащенный разъёмом TRS фиксирующим механизмом, гибким кабелем, не требующим настройки и в металлическом корпусе. BOYA BY-UM2 может работать с микрофонными системами BOYA BY-WM8 PRO, BY-WFM12, BY-VM600 и другими. Также совместим с продукцией других производителей. Характеристики: Преобразователь — конденсаторный.

Диаграмма направленности — всенаправленный.

Диапазон частот — 35 Гц - 18 кГц

Соотношение сигнал/шум — 74 дБ SPL

Чувствительность — -30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц

Разъём — 3,5 мм TRS с фиксирующим механизмом.

Длина — 16 см. Видео Наш обзор

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