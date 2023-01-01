Оснащенный разъёмом TRS фиксирующим механизмом, гибким кабелем, не требующим настройки и в металлическом корпусе. BOYA BY-UM2 может работать с микрофонными системами BOYA BY-WM8 PRO, BY-WFM12, BY-VM600 и другими. Также совместим с продукцией других производителей.