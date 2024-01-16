Микрофон Boya BY-UM2 Гибкий, 3,5 мм разъём TRS
Код товара:УТ-00034508
Артикул:1574
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Характеристики
Механизм акустического преобразованияКонденсаторный
Чувствительность-30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц
Минимальная частотная характиристика, Гц35 Гц
РазмерыДлина 16 см
ПитаниеОт устройства
Максимальная частотная характиристика, Гц18 000 Гц
НаправленностьВсенаправленный
НаправленностьВсенаправленный
Штекер3.5 мм TRS
Запись звукаМоно
Тип микрофонаМини (для смартфона и др.)
Описание
Оснащенный разъёмом TRS фиксирующим механизмом, гибким кабелем, не требующим настройки и в металлическом корпусе. BOYA BY-UM2 может работать с микрофонными системами BOYA BY-WM8 PRO, BY-WFM12, BY-VM600 и другими. Также совместим с продукцией других производителей.
Характеристики:
Преобразователь — конденсаторный.
Диаграмма направленности — всенаправленный.
Диапазон частот — 35 Гц - 18 кГц
Соотношение сигнал/шум — 74 дБ SPL
Чувствительность — -30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц
Разъём — 3,5 мм TRS с фиксирующим механизмом.
Длина — 16 см.