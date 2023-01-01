Микрофон Boya BY-UM2 Гибкий, 3,5 мм разъём TRS
Код товара : УТ-00034508
Артикул : 1574
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Микрофон
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Тип микрофона
Гибкий
Чувствительность
-30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Описание
Оснащенный разъёмом TRS фиксирующим механизмом, гибким кабелем, не требующим настройки и в металлическом корпусе. BOYA BY-UM2 может работать с микрофонными системами BOYA BY-WM8 PRO, BY-WFM12, BY-VM600 и другими. Также совместим с продукцией других производителей.
Характеристики:
Преобразователь — конденсаторный.
Диаграмма направленности — всенаправленный.
Диапазон частот — 35 Гц - 18 кГц
Соотношение сигнал/шум — 74 дБ SPL
Чувствительность — -30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц
Разъём — 3,5 мм TRS с фиксирующим механизмом.
Длина — 16 см.