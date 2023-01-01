Описание

Компактный микрофон для устройств c minijack 3.5мм TRRS аудиовходом. Устройство прекрасно подойдет для создания видеороликов, интервью, подкастов и других целей. Имеет небольшие размеры, что упрощает процесс размещения и транспортировки

Превосходные возможности.

BY-MM1 PRO оснащен 3,5-миллиметровый коннектором, что позволит подключаться к большинству современных устройств и видеокамер. Все это значительно облегчает процесс съемки и помогает сэкономить драгоценное время.Высокое качество записи

Микрофон оснащен двумя капсюлями, благодаря чему запись осуществляется на 360 градусов в самом высоком качестве. Лучший вариант для видеотрансляций, вещания, ведения блогов, обучающих программ. Предусомтрена возможность переключения между режимами работы.

Работа без батареек

BY-MM1 PRO может функционировать без батареек. Работает устройство от внешнего источника записывающего устройства. Это позволит исключить случайное отключение микрофона в случае разряда батареи при продолжительной записи.

Запись без помех

Крепление Rycote Lyre препятствует передаче вибраций на микрофон при его работе. Специальная ветрозащита позволит осуществлять запись без искажений на открытом пространстве.