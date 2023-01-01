Микрофон Boya BY-MM1 PRO, двунаправленный, моно, 3.5 мм
Код товара : УТ-00050413
Артикул : 1666
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
200 г
Питание
от камеры / телефона (plug-in power)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
80
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от камеры / телефона (plug-in power)
Чувствительность
Передний микрофон:-32+/-3 дБ(0 дБ=1В/ПА,при 1 кГц), задний микрофон:-44+/-3 дБ(0 дБ=1В/ПА,при 1 кГц)
Вес
200 г
Комплектация
микрофон крепление поролоновая ветрозащита (2шт) ворсовая ветрозащита (2шт) кейс
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
200 г
Питание
от камеры / телефона (plug-in power)
Описание
Компактный микрофон для устройств c minijack 3.5мм TRRS аудиовходом. Устройство прекрасно подойдет для создания видеороликов, интервью, подкастов и других целей. Имеет небольшие размеры, что упрощает процесс размещения и транспортировки
Превосходные возможности.
BY-MM1 PRO оснащен 3,5-миллиметровый коннектором, что позволит подключаться к большинству современных устройств и видеокамер. Все это значительно облегчает процесс съемки и помогает сэкономить драгоценное время.Высокое качество записи
Микрофон оснащен двумя капсюлями, благодаря чему запись осуществляется на 360 градусов в самом высоком качестве. Лучший вариант для видеотрансляций, вещания, ведения блогов, обучающих программ. Предусомтрена возможность переключения между режимами работы.
Работа без батареек
BY-MM1 PRO может функционировать без батареек. Работает устройство от внешнего источника записывающего устройства. Это позволит исключить случайное отключение микрофона в случае разряда батареи при продолжительной записи.
Запись без помех
Крепление Rycote Lyre препятствует передаче вибраций на микрофон при его работе. Специальная ветрозащита позволит осуществлять запись без искажений на открытом пространстве.