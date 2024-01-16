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Микрофон Boya BY-M3, петличный, всенаправленный, USB Type-C

  • BY-M3, петличный, всенаправленный, USB Type-C
  • BY-M3, петличный, всенаправленный, USB Type-C
  • BY-M3, петличный, всенаправленный, USB Type-C
  • BY-M3, петличный, всенаправленный, USB Type-C
  • BY-M3, петличный, всенаправленный, USB Type-C
  • BY-M3, петличный, всенаправленный, USB Type-C
  • BY-M3, петличный, всенаправленный, USB Type-C
  • BY-M3, петличный, всенаправленный, USB Type-C
  • BY-M3, петличный, всенаправленный, USB Type-C
Код товара:УТ-00041663
Артикул:1618

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Усовершенствованный петличный микрофон для телефонов на базе Android, а также для некоторых устройств Apple (iPad Pro, iMac, MacBook). Коннектор USB Type-C без проблем распознается устройством. Компактный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) не требует внешнего питания. Длина кабеля (6 метров) достаточна для записи интервью или презентации.