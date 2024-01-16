Микрофон Boya BY-M3, петличный, всенаправленный, USB Type-C

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Код товара: УТ-00041663 Артикул: 1618 Код товара: УТ-00041663 Артикул: 1618 Число каналов 1 ВЧ фильтр Нет Соотношение сигнал / шум, дБ 76 дБ Эквивалентный уровень шума, дБА 18 дБа Разрешение (для микрофонов с АЦП) 48 кГц, 16 бит Вес 44.5 г Чувствительность -40 дБ ±3 дБ (1 кГц, 0 дБ =1 В/Па) Комплектация микрофон, клипса-крокодильчик, поролоновая ветрозащита, чехол Минимальная частотная характиристика, Гц 50 Гц Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Микрофон Число каналов 1 ВЧ фильтр Нет Соотношение сигнал / шум, дБ 76 дБ Эквивалентный уровень шума, дБА 18 дБа Разрешение (для микрофонов с АЦП) 48 кГц, 16 бит Вес 44.5 г Чувствительность -40 дБ ±3 дБ (1 кГц, 0 дБ =1 В/Па) Комплектация микрофон, клипса-крокодильчик, поролоновая ветрозащита, чехол Минимальная частотная характиристика, Гц 50 Гц Размеры длина кабеля 6 метров Питание от смартфона Максимальная частотная характиристика, Гц 20 000 Гц Направленность всенаправленный Подключение USB Type-C Основные Направленность Всенаправленный Штекер USB тип C Запись звука Моно Тип микрофона Петличный микрофон Описание Усовершенствованный петличный микрофон для телефонов на базе Android, а также для некоторых устройств Apple (iPad Pro, iMac, MacBook). Коннектор USB Type-C без проблем распознается устройством. Компактный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) не требует внешнего питания. Длина кабеля (6 метров) достаточна для записи интервью или презентации. Видео Наш обзор

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