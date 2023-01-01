Микрофон Boya BY-M3, петличный, всенаправленный, USB Type-C
Код товара : УТ-00041663
Артикул : 1618
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
44.5 г
Питание
от смартфона
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
76
Питание
от смартфона
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-40 дБ ±3 дБ (1 кГц, 0 дБ =1 В/Па)
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
48 кГц, 16 бит
Эквивалентный уровень шума, дБА
18
Вес
44.5 г
Комплектация
микрофон, клипса-крокодильчик, поролоновая ветрозащита, чехол
Направленность
Всенаправленная
Приемник
Вес
44.5 г
Питание
от смартфона
Описание
Усовершенствованный петличный микрофон для телефонов на базе Android, а также для некоторых устройств Apple (iPad Pro, iMac, MacBook). Коннектор USB Type-C без проблем распознается устройством. Компактный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) не требует внешнего питания. Длина кабеля (6 метров) достаточна для записи интервью или презентации.