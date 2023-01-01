Микрофон Boya BY-M3, петличный, всенаправленный, USB Type-C (уцененный)
Код товара : УТ-00067700
Артикул : 1618 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка.
31%
3 290 ₽
2 299 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Описание
Усовершенствованный петличный микрофон для телефонов на базе Android, а также для некоторых устройств Apple (iPad Pro, iMac, MacBook). Коннектор USB Type-C без проблем распознается устройством. Компактный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) не требует внешнего питания. Длина кабеля (6 метров) достаточна для записи интервью или презентации.