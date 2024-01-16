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Микрофон Boya BY-M2D, петличный, всенаправленный, двойной, для Apple iPhone

  • BY-M2D, петличный, всенаправленный, двойной, Lightning (MFI)
  • BY-M2D, петличный, всенаправленный, двойной, Lightning (MFI)
  • BY-M2D, петличный, всенаправленный, двойной, Lightning (MFI)
  • BY-M2D, петличный, всенаправленный, двойной, Lightning (MFI)
  • BY-M2D, петличный, всенаправленный, двойной, Lightning (MFI)
  • BY-M2D, петличный, всенаправленный, двойной, Lightning (MFI)
  • BY-M2D, петличный, всенаправленный, двойной, Lightning (MFI)
Код товара:УТ-00038067
Артикул:1606

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Усовершенствованный двойной петличный микрофон для телефонов Apple. Сертифицированный Lightning коннектор (MFI) без проблем распознается устройством. Компактный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) не требует внешнего питания. Микрофон выполнен с отдельным переходником для того, чтобы вы могли подключать и другие микрофоны к своему iPhone: вы покупаете микрофон и переходник в одной упаковке. Кроме того, кабель легко удлинить при необходимости: нужен обычный 3.5 мм кабель TRS (мама / папа).

Хорошее качество звука: для записи интервью, видеоблогов, презентаций и так далее.

Совместимость: мобильные устройства Apple iPhone и iPad с разъемом Lightning на базе iOS 8.0 или более поздней.