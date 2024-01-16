Boya BY-M1S – усовершенствованная версия одной из самых популярных «петличек» BY-M1. У микрофона расширен частотный диапазон, снижен уровень собственного шума, а самое главное – для работы больше не требуются батарейки LR44, которые могли без предупреждения сесть во время записи. Микрофон подходит как для фото- и видеокамер, так и для смартфонов и компьютеров с гарнитурным разъемом 3.5 мм. Благодаря большой длине кабеля (6 м) вы можете спокойно расположить камеру на значительном расстоянии.

Капсюль микрофона всенаправленный, поэтому вы можете закреплять его на одежде как вертикально, так и горизонтально. В комплекте идет клипса-крокодильчик, а также поролоновая ветрозащита: для использования на улице мы рекомендуем отдельно приобрести меховую ветрозащиту.

Обратите внимание: в отличие от BY-M1, данный микрофон не работает с камерами, которые не подают питание на микрофонный разъем, а также с пассивными аудиоинтерфейсами (пассивными микшерами).

Микрофон хорошо подходит для записи видеоблогов, стриминга, участия в онлайн-конференциях и так далее. Небольшой размер микрофона обеспечивает малозаметное размещение на теле. Его можно также замаскировать под одеждой, закрепив на голое тело.

Комплектация:

микрофон

поролоновая ветрозащита

металлическая клипса на лацкан с держателем для микрофона

Технические характеристики: