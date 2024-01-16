Микрофон Boya BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара:УТ-00041817
Артикул:1629
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
ВЧ фильтрНет
Соотношение сигнал / шум, дБ78 дБ
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА16 дБ
Выходное сопротивление1000 Ом или меньше
Регулировка уровня звукааттенюатор -10 дБ
Вес58 г
Чувствительность-30 дБ +/- 3 дБ @1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па
Комплектациямикрофон, поролоновая ветрозащита, крепление (крокодильчик), батарейка LR44, липучка, чехол
Минимальная частотная характиристика, Гц65 Гц
Размерыдлина кабеля 6 метров
Питаниеот телефона / батарейка LR44 (357, SR44)
Максимальная частотная характиристика, Гц18 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
Подключение3.5 мм TRS / TRRS
НаправленностьВсенаправленный
Штекер3.5 мм TRS + TRRS
Запись звукаМоно
Тип микрофонаПетличный микрофон
Описание
Усовершенствованная версия популярного BY-M1. Новый капсюль с меньшим уровнем собственного шума, возможность прямого подключения наушников для осуществления мониторинга звука (работает в режиме «смартфон»), а также аттенюатор -10 дБ, который позволяет снизить окружающий шум (микрофон придется расположить ближе, чем обычно). Микрофон снабжен переключателем TRS / TRRS (камера / смартфон), что позволяет использовать его и с камерами, и с телефонами, – без дополнительных переходников. В режиме «камера» микрофону требуется питание (батарейка LR44), а в режиме «смартфон» BY-M1Pro питается от подключенного телефона.