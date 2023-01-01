Микрофон Boya BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара : УТ-00041817
Артикул : 1629
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Передатчик
Вес
58 г
Питание
от телефона / батарейка LR44 (357, SR44)
Микрофон
Выходное сопротивление
1000 Ом или меньше
Соотношение сигнал / шум, дБ
78
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от телефона / батарейка LR44 (357, SR44)
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-30 дБ +/- 3 дБ @1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па
Эквивалентный уровень шума, дБА
11.2
Вес
58 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, крепление (крокодильчик), батарейка LR44, липучка, чехол
Направленность
Всенаправленная
Регулировка уровня звука
аттенюатор -10 дБ
Минимальная частотная характиристика, Гц
65
Приемник
Вес
58 г
Питание
от телефона / батарейка LR44 (357, SR44)
Описание
Усовершенствованная версия популярного BY-M1. Новый капсюль с меньшим уровнем собственного шума, возможность прямого подключения наушников для осуществления мониторинга звука (работает в режиме «смартфон»), а также аттенюатор -10 дБ, который позволяет снизить окружающий шум (микрофон придется расположить ближе, чем обычно). Микрофон снабжен переключателем TRS / TRRS (камера / смартфон), что позволяет использовать его и с камерами, и с телефонами, – без дополнительных переходников. В режиме «камера» микрофону требуется питание (батарейка LR44), а в режиме «смартфон» BY-M1Pro питается от подключенного телефона.