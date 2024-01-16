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Микрофон Boya BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS

  • BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара:УТ-00041817
Артикул:1629

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Усовершенствованная версия популярного BY-M1. Новый капсюль с меньшим уровнем собственного шума, возможность прямого подключения наушников для осуществления мониторинга звука (работает в режиме «смартфон»), а также аттенюатор -10 дБ, который позволяет снизить окружающий шум (микрофон придется расположить ближе, чем обычно). Микрофон снабжен переключателем TRS / TRRS (камера / смартфон), что позволяет использовать его и с камерами, и с телефонами, – без дополнительных переходников. В режиме «камера» микрофону требуется питание (батарейка LR44), а в режиме «смартфон» BY-M1Pro питается от подключенного телефона.