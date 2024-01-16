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Микрофон Boya BY-M1DM, петличный, двойной, универсальный (TRS / TRRS) (уцененный)

  • BY-M1DM, петличный, двойной, универсальный (TRS / TRRS)
  • BY-M1DM, петличный, двойной, универсальный (TRS / TRRS)
  • BY-M1DM, петличный, двойной, универсальный (TRS / TRRS)
  • BY-M1DM, петличный, двойной, универсальный (TRS / TRRS)
  • BY-M1DM, петличный, двойной, универсальный (TRS / TRRS)
  • BY-M1DM, петличный, двойной, универсальный (TRS / TRRS)
  • BY-M1DM, петличный, двойной, универсальный (TRS / TRRS)
Код товара:УТ-00061202
Артикул:1512 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Boya BY-M1DM – это версия популярного микрофона BY-M1, но с двумя петличками. Недорогой, бюджетный вариант для записи интервью. Длина кабеля от разветвителя до микрофона – 2.8 м, от разветвителя до камеры – 1.2 м. Микрофон BY-M1DM может использоваться как с камерами (разъем TRS), так и с мобильными устройствами или ноутбуками с комбинированным входом (TRRS). В первом случае требуется питание от батарейки LR44, во втором – питание не требуется. Оба микрофона записываются с объединением в 1 канал.

Характеристики:

  • Тип: электретный конденсаторный микрофон
  • Направленность: всенаправленный
  • Частотный диапазон: 65 Гц- 18 кГц
  • Чувствительность: -30 дБ +/-3 дБ / 0 дБ = 1V/Pa, 1кГц
  • Отношение Сигнал/шум 74 дБ
  • Выходное сопротивление: 1000 Ом или меньше
  • Вес микрофона: 2.5 г
  • Вес всего: 68 г

Комплектация: микрофон, 2 поролоновых ветрозащиты, 2 клипсы на одежду, батарейка LR44.